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Болельщиков допустят на футбольный матч между сборными Грузии и Испании


18.03.2021   17:33


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал на своей официальной странице пост, из которого стало ясно, что болельщикам разрешат посетить матч сборной Грузии в марте.

«28 марта, вместе будем болеть на футбольном матче Грузия-Испания на «Динамо-Арена», с соблюдением регуляций!», — написал Гарибашвили.

Сегодня в Федерации футбола Грузии будет сделано чрезвычайное заявление по этому поводу. Сборную Грузии ждут важные матчи — 25 марта в Стокгольме она начнет отборочный тур со шведами, 28 марта примет сборную Испании, 31 марта, в третьем туре квалификационного этапа, команда встретится с Грецией в Салониках.

Матч между национальными сборными Грузии и Испании состоится 28 марта на стадионе «Динамо-Арена».

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