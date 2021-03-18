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Болельщиков допустят на футбольный матч между сборными Грузии и Испании
18.03.2021 17:33
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал на своей официальной странице пост, из которого стало ясно, что болельщикам разрешат посетить матч сборной Грузии в марте.
«28 марта, вместе будем болеть на футбольном матче Грузия-Испания на «Динамо-Арена», с соблюдением регуляций!», — написал Гарибашвили.
Сегодня в Федерации футбола Грузии будет сделано чрезвычайное заявление по этому поводу. Сборную Грузии ждут важные матчи — 25 марта в Стокгольме она начнет отборочный тур со шведами, 28 марта примет сборную Испании, 31 марта, в третьем туре квалификационного этапа, команда встретится с Грецией в Салониках.
Матч между национальными сборными Грузии и Испании состоится 28 марта на стадионе «Динамо-Арена».
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