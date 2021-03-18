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Будет ли отменен комендантский час


18.03.2021   17:51


«Комендантский час имеет большое значение для управления ситуацией. Поэтому было решено понаблюдать за ситуацией еще десять дней», - заявил на брифинге после заседания Координационного совета глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, по истечении этого срока Координационный совет обсудит вопрос об отмене «комендантского часа».

«Было несколько мнений о «комендантском часе», и позиция Координационного совета заключается в том, что все должно происходить постепенно», - сказал Гамкрелидзе.

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