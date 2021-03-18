

Иосеб Ткемаладзе зарегистрирован президентом Союза регби

18.03.2021 20:37





Публичный реестр зарегистрировал Иосеба Ткемаладзе президентом Союза регби Грузии. По информации Союза регби, он приступит к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня.



Выборы президента Союза регби были перенесены 24 февраля из-за отсутствия кворума. Повторные выборы состоялись 10 марта, зарегистрированные на них 25 субъектов, в сумме 42-я (из 74) президентом избрали кандидата Иосеба Ткемаладзе.



Напомним, на съезде, состоявшемся 10 марта, президентом Союза регби избрали Иосеба Ткемаладзе. При этом, следует отметить, что на выборах, проведенных 30 декабря прошлого года, победил Ираклий Абусеридзе, однако Публичный реестр не зарегистрировал его президентом. Сторонники Ираклия Абусеридзе оценивают эти выборы как нелегитимные и считают, что президент уже избран и это Ираклий Абусеридзе.



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