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В Грузии выявлено 360 новых случаев коронавирус
19.03.2021 11:06
В Грузии выявлено 360 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 242 человека. За последние сутки от коронавируса скончались девять пациентов.
За последние 24 часа в стране было проведено 23 827 тестов, в том числе 14 915 — с экспресс-тестом на антигены и 8912 — с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,51%, за последние 14 дней — 1,51%, за последние 7 дней — 1,37%.
Всего в Грузии выявлено 276 796 случаев заражения коронавирусом, из которых 269 626 человек выздоровели и 3683 скончались.
235 человек находятся в режиме карантина, 1434 человека — под наблюдением в больнице, 154 человека — в ковид-гостинице.
18 марта в Грузии было выявлено 369 новых случаев коронавируса, выздоровели 378 пациентов.
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