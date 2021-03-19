

В Грузии выявлено 360 новых случаев коронавирус

19.03.2021 11:06





В Грузии выявлено 360 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 242 человека. За последние сутки от коронавируса скончались девять пациентов.



За последние 24 часа в стране было проведено 23 827 тестов, в том числе 14 915 — с экспресс-тестом на антигены и 8912 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,51%, за последние 14 дней — 1,51%, за последние 7 дней — 1,37%.



Всего в Грузии выявлено 276 796 случаев заражения коронавирусом, из которых 269 626 человек выздоровели и 3683 скончались.



235 человек находятся в режиме карантина, 1434 человека — под наблюдением в больнице, 154 человека — в ковид-гостинице.



18 марта в Грузии было выявлено 369 новых случаев коронавируса, выздоровели 378 пациентов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





