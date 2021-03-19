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Конкурсант «Евровидения» от Грузии обматерил недовольных его песней
19.03.2021 13:11
Netgazeti.ge
Общественный вещатель Грузии (Первый канал, ОВГ) Грузии не дает комментариев касательно поста Facebook, в котором представитель Грузии на конкурсе «Евровидение-2021» Торнике Кипиани употребил нецензурную брань в адрес недовольных его песней и нелестно высказался о самом конкурсе.
Кипиани публично обматерил тех, «кто скажет о них что-то плохое». Несмотря на произошедшее, в ОВГ заявили, что продолжают подготовку к конкурсу в привычном режиме.
Пост Кипиани вызвал недовольство многих граждан. Тогда же была опубликована петиция с требованием снять его с участия в песенном конкурсе.
«Он оскорбил публику, которая выразила недовольство конкурсной песней. Торнике известен своей агрессивной и унижающей достоинство риторикой, на основании которой, чтобы сохранить имидж страны, мы обращаемся к общественному вещателю с просьбой дисквалифицировать Торнике Кипиани с конкурса Евровидение 2021 года», — говорилось в петиции.
Сам Кипиани спустя несколько дней написал новый пост, в котором вновь употребил нецензурную брань.
Музыкальный конкурс Евровидение стартует 18 мая и завершится 22 мая. Конкурс пройдет в Роттердаме.
Прошлогодний конкурс был отложен из-за пандемии ковида. На нем представителем Грузии также должен был быть Кипиани, но с другой песней.
Организатором конкурса выступает Союз вещателей Европы (EBU), членом которого является Общественный вещатель Грузии. Соответственно, Общественный вещатель Грузии обладает эксклюзивным правом выбрать конкурсанта из Грузии.
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