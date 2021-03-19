

Конкурсант «Евровидения» от Грузии обматерил недовольных его песней

19.03.2021 13:11

Netgazeti.ge



Общественный вещатель Грузии (Первый канал, ОВГ) Грузии не дает комментариев касательно поста Facebook, в котором представитель Грузии на конкурсе «Евровидение-2021» Торнике Кипиани употребил нецензурную брань в адрес недовольных его песней и нелестно высказался о самом конкурсе.



Кипиани публично обматерил тех, «кто скажет о них что-то плохое». Несмотря на произошедшее, в ОВГ заявили, что продолжают подготовку к конкурсу в привычном режиме.



Пост Кипиани вызвал недовольство многих граждан. Тогда же была опубликована петиция с требованием снять его с участия в песенном конкурсе.



«Он оскорбил публику, которая выразила недовольство конкурсной песней. Торнике известен своей агрессивной и унижающей достоинство риторикой, на основании которой, чтобы сохранить имидж страны, мы обращаемся к общественному вещателю с просьбой дисквалифицировать Торнике Кипиани с конкурса Евровидение 2021 года», — говорилось в петиции.



Сам Кипиани спустя несколько дней написал новый пост, в котором вновь употребил нецензурную брань.



Музыкальный конкурс Евровидение стартует 18 мая и завершится 22 мая. Конкурс пройдет в Роттердаме.



Прошлогодний конкурс был отложен из-за пандемии ковида. На нем представителем Грузии также должен был быть Кипиани, но с другой песней.



Организатором конкурса выступает Союз вещателей Европы (EBU), членом которого является Общественный вещатель Грузии. Соответственно, Общественный вещатель Грузии обладает эксклюзивным правом выбрать конкурсанта из Грузии.



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