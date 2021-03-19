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В муниципалитетах Аджарии приостановлен процесс вакцинации


19.03.2021   14:09


В муниципалитетах Аджарии приостановлен процесс вакцинации. В Минздраве Аджарии заявляют, что в ближайшее время объяснят причину такого решения.

Вакцинация медперсонала продолжится в городе Батуми, Батумская республиканская больница сегодня опубликовала фотоматериалы по процессу вакцинации.

Сегодня стало известно о смерти 27-летней медсестры из Ахалцихе, у которой 18 марта, после вакцинации препаратом Astrazeneca предположительно развился побочный эффект — анафилактический шок.

Накануне министр здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе после встречи с группой экспертов заявила, что процесс вакцинации против коронавируса AstraZeneca в Грузии продолжится.

Перед этим Тикарадзе сообщила о решении Европейского агентства по лекарственным средствам, которое было принято вечером 18 марта.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявляет, что вакцина Astrazeneca безопасна и эффективна.

Сегодня стало известно, что Германия, Франция и ряд других европейских стран решили возобновить использование вакцины Astrazeneca.

Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что сам сделает прививку в пятницу, «чтобы показать полное доверие к этому препарату».

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