

В муниципалитетах Аджарии приостановлен процесс вакцинации

19.03.2021 14:09





В муниципалитетах Аджарии приостановлен процесс вакцинации. В Минздраве Аджарии заявляют, что в ближайшее время объяснят причину такого решения.



Вакцинация медперсонала продолжится в городе Батуми, Батумская республиканская больница сегодня опубликовала фотоматериалы по процессу вакцинации.



Сегодня стало известно о смерти 27-летней медсестры из Ахалцихе, у которой 18 марта, после вакцинации препаратом Astrazeneca предположительно развился побочный эффект — анафилактический шок.



Накануне министр здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе после встречи с группой экспертов заявила, что процесс вакцинации против коронавируса AstraZeneca в Грузии продолжится.



Перед этим Тикарадзе сообщила о решении Европейского агентства по лекарственным средствам, которое было принято вечером 18 марта.



Европейское агентство по лекарственным средствам заявляет, что вакцина Astrazeneca безопасна и эффективна.



Сегодня стало известно, что Германия, Франция и ряд других европейских стран решили возобновить использование вакцины Astrazeneca.



Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что сам сделает прививку в пятницу, «чтобы показать полное доверие к этому препарату».



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