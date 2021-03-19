

Гоги Цулая избрано заключение в качестве меры пресечения

19.03.2021 14:28





Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение для Гоги Цулая, обвиняемого в насилии сексуального характера.



На заседании сторона обвинения требовала заключения под стражу, в то время как адвокаты Цулая потребовали не применять меру пресечения в отношении их подзащитного и освободить его под залог в размере 5000 лари в качестве альтернативы. Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры.



Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, заседание проходило в закрытом режиме. По его словам, на лицо могли быть признаки сексуального преступления, из-за чего заседание следовало проводить за закрытыми дверями.



Гоги Цулая было предъявлено обвинение по статье 138 УК Грузии, которая предусматривает подобные акты сексуального насилия. Обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.



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