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Гоги Цулая избрано заключение в качестве меры пресечения
19.03.2021 14:28
Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение для Гоги Цулая, обвиняемого в насилии сексуального характера.
На заседании сторона обвинения требовала заключения под стражу, в то время как адвокаты Цулая потребовали не применять меру пресечения в отношении их подзащитного и освободить его под залог в размере 5000 лари в качестве альтернативы. Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, заседание проходило в закрытом режиме. По его словам, на лицо могли быть признаки сексуального преступления, из-за чего заседание следовало проводить за закрытыми дверями.
Гоги Цулая было предъявлено обвинение по статье 138 УК Грузии, которая предусматривает подобные акты сексуального насилия. Обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
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