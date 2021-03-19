

В Грузии более 3,6 тысячи медицинских работников прошли вакцинацию от коронавируса

19.03.2021 14:46





Вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли 3 642 медицинских работника. Об этом сообщили сегодня в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Грузии.



По состоянию на 19 марта, на специальной электронной платформе Минздрава Грузии на прививку записались 5 185 сотрудников медицинских учреждений. Регистрация продолжается.



Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта, а 18 марта в стране было зафиксировано первое тяжелое осложнение. После введения препарата компании AstraZeneca, у 27-летней медсестры из города Ахалцихе на юге страны, предположительно, развился анафилактический шок. Сегодня утром она скончалась в реанимации Первой университетской клиники ТГМУ в столице Грузии.



Агентство по регулированию медицинской деятельности Минздрава Грузии начало расследование инцидента. Одновременно накануне в ведомстве обсудили возможность приостановки использования вакцины AstraZeneca. Было решено, что применение это препарата продолжится. На позицию Минздрава Грузии повлияли выводы Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Накануне регулятор завершил расследование, начатое на фоне сообщений о появлении тромбов у привившихся препаратом AstraZeneca. В заключительном отчете говорилось, что данная вакцина безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски.



EMA рекомендовал добавить в инструкцию к препарату призыв к вакцинированным немедленно обращаться к врачам при затрудненном дыхании, отеке или чувстве холода в руках или ногах, болях в животе или груди и некоторых других симптомах.



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