

Еще у одного пациента после вакцины развилась тяжелая реакция

19.03.2021 18:19





По словам главы Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, еще у одного человека после вакцинации AstraZeneca развилась тяжелая аллергическая реакция.



По словам Гамкрелидзе, был ли это анафилактический шок, будет установлено после проведения соответствующих исследований.



«Я подтверждаю, что после вакцинации было еще одно аллергическое осложнение, но, к счастью, вскоре оно было нейтрализовано. Я не могу сообщить вам личную информацию, хотя скажу, что это молодая женщина, у которой после вакцинации в одной из клиник развилась тяжелая реакция. В клинике написали, что имел место анафилактический шок. Но был ли это анафилактический шок будет выяснено Советом по побочным эффектам. Пациентка чувствует себя хорошо», - сказал Амиран Гамкрелидзе.



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