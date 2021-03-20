

В Грузии выявлено 422 новых случаев инфицирования коронавирусом

20.03.2021 11:56





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 23 169 тестов, отсюда 13 915 на антигены и 9 254 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 422 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 277 218.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 19 марта, дневной показатель положительности составляет 1.82%, за последние 14 дней - 1.52%, а за 7 дней - 1. 49%.



За последние сутки выздоровели 158 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 269 784.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 8 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стал 3 691 человек.



Из выявленных за сутки 422 новых случаев коронавируса 216 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 29, в Имеретии – 71, в Квемо Картли – 22, в Шида Картли – 22, в Гурии – 20, в Самегрело и Земо Сванетии – 22, в Кахетии – 10, в Мцхета-Мтианети – 3, в Самцхе-Джавахети – 2, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 5.



На данном этапе в Грузии 3 717 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 1 423 человека, в том числе в Тбилиси - 730, в Аджарии – 137, в Имеретии – 273. Тяжелых пациентов – 276, в том числе в Тбилиси – 125, в Аджарии – 19, в Имеретии – 73. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 83 лица, в том числе в Тбилиси – 52, в Аджарии – 4, в Имеретии – 11.



В клинических гостиницах находится 168 человек, в том числе в Тбилиси – 126, в Аджарии – 35. На дому лечатся 2 126 человек.



В карантинном пространстве 235 человек, в том числе в Тбилиси – 84, в Аджарии – 19.



На данном этапе на самоизоляции находятся 6 498 человек, из них в Тбилиси – 3 201, в Аджарии – 548, в Имеретии – 897.



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