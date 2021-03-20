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Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии


20.03.2021   12:52


В Грузии за стуки выявлено 422 новых случая коронавируса, выздоровели 158 пациентов, скончались 8 инфицированных. Статистика выявленных новых случаев коронавируса по регионам стираны:
Тбилиси — 216,
Аджария — 29,
Имерети — 71,
Квемо Картли — 22,
Шида Картли — 22,
Гурия — 20,
Самегрело — Земо Сванети — 22,
Кахетии — 10,
Мцхета-Мтианети — 3,
Самцхе-Джавахети — 2, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 5.

На данном этапе в стране зафиксировано 3 717 активных случаев коронавируса, из них состояние здоровья 276 инфицированных оценивается как тяжелое, на искусственном дыхании находятся 83 пациента.

В самоизоляции находится 6 498 человек.

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