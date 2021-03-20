

Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии

20.03.2021 12:52





В Грузии за стуки выявлено 422 новых случая коронавируса, выздоровели 158 пациентов, скончались 8 инфицированных. Статистика выявленных новых случаев коронавируса по регионам стираны:

Тбилиси — 216,

Аджария — 29,

Имерети — 71,

Квемо Картли — 22,

Шида Картли — 22,

Гурия — 20,

Самегрело — Земо Сванети — 22,

Кахетии — 10,

Мцхета-Мтианети — 3,

Самцхе-Джавахети — 2, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 5.



На данном этапе в стране зафиксировано 3 717 активных случаев коронавируса, из них состояние здоровья 276 инфицированных оценивается как тяжелое, на искусственном дыхании находятся 83 пациента.



В самоизоляции находится 6 498 человек.





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