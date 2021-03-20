

Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков

20.03.2021 16:55





Международный олимпийский комитет, Организационный комитет Олимпийских игр в Токио, а также правительства Токио и Японии провели онлайн-встречу, в ходе которой приняли официальное решение — из-за пандемии коронавируса на летние игры не будут допущены иностранные болельщики. «Те, кто уже приобрел билеты, получат свои деньги обратно», — говорится в сообщении Международного олимпийского комитета.



«На данный момент ситуация с COVID-19 в Японии остается очень сложной, возникли различные штаммы. Международные поездки строго ограничены», — говорится в заявлении.



Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.





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