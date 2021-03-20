Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков


20.03.2021   16:55


Международный олимпийский комитет, Организационный комитет Олимпийских игр в Токио, а также правительства Токио и Японии провели онлайн-встречу, в ходе которой приняли официальное решение — из-за пандемии коронавируса на летние игры не будут допущены иностранные болельщики. «Те, кто уже приобрел билеты, получат свои деньги обратно», — говорится в сообщении Международного олимпийского комитета.

«На данный момент ситуация с COVID-19 в Японии остается очень сложной, возникли различные штаммы. Международные поездки строго ограничены», — говорится в заявлении.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна