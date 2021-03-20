

Сборная Грузии по регби разгромила Россию

20.03.2021 17:39





В матче третьего тура чемпионата Европы по регби-2021 «Лелос» на выезде в очередной раз разгромили Россию в Калининграде со счетом 6:23.



По итогам игры Грузия занимает первое место в турнирной таблице с 14 очками.



Следующий матч «Лелос» состоится 28 марта против Румынии на стадионе «Михаила Месхи».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





