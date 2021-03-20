Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сборная Грузии по регби разгромила Россию


20.03.2021   17:39


В матче третьего тура чемпионата Европы по регби-2021 «Лелос» на выезде в очередной раз разгромили Россию в Калининграде со счетом 6:23.

По итогам игры Грузия занимает первое место в турнирной таблице с 14 очками.

Следующий матч «Лелос» состоится 28 марта против Румынии на стадионе «Михаила Месхи».

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна