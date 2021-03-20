

НЦКЗ: Анафилаксия - это возможное, но редкое побочное явление любой вакцины

20.03.2021 21:04





Национальный центр контроля заболеваний поясняет, какой тип реакции является анафилаксией. Как заявляют в центре, анафилаксия - аллергическая реакция немедленного типа.



«Анафилаксия – это аллергическая реакция немедленного типа. Первые симптомы анафилаксии - резкая местная реакция, зуд, затруднение дыхания, выраженная бледность, падение артериального давления. Анафилактический шок может завершиться фатально.



Анафилаксия - это возможное, но редкое побочное явление любой вакцины, и ее развитие не означает некачественность вакцины», - сказано в информации, распространенной Национальным центром контроля заболеваний.



Напомним, что в клинике Ахалцихе после прививки вакциной «АстраЗенека» у 27-летней медсестры Меги Бакрадзе развился анафилактический шок. Ее доставили в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Вчера женщина скончалась.



Ведется расследование по статье 116 УК Грузии, что подразумевает причинение смерти по неосторожности.



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