

В Грузии выявлено 262 новых случая коронавируса

21.03.2021 11:26





В Грузии за сутки выявлено 262 новых случая коронавируса, выздоровели 189 человек, скончались 9 пациентов. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране проведено 11 923 теста на коронавирус, в том числе 6 328 с экспресс-теста на антигены и 5 595 ПЦР-теста.



Показатели выявления коронавируса составляют:за день — 2,2 процента, за последние 14 дней — 1,55 процента, за последние семь дней — 1,63 процента.



Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 277 480 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 269 973 и умерли 3 700 человек.



На карантине находятся 220 человек, в стационарах -1 435, в клинических гостиницах -176 человек.



По состоянию на 20 марта в Грузии было выявлено 422 новых случая коронавируса, выздоровели 158 пациентов.





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