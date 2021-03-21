

Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии

21.03.2021 11:55





В Грузии за сутки выявлено 262 новых случая коронавируса, выздоровели 189 человек, скончались 9 пациентов. Статистика выявленных новых случаев коронавируса по регионам страны:

Тбилиси — 152,

Аджария — 11,

Имерети — 43,

Квемо Картли — 13,

Шида Картли — 15,

Гурия — 1,

Самегрело — Земо Сванети -8,

Кахети — 14,

Мцхета-Мтианети — 4,

Самцхе-Джавахети — 1,

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 0.



На данном этапе в стране зафиксировано 3 781 активный случай коронавируса, из них состояние здоровья 287 инфицированных оценивается как тяжелое, на искусственном дыхании находятся 87 пациентов.



В самоизоляции находится 6 677 человек.





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