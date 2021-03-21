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Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии
21.03.2021 11:55
В Грузии за сутки выявлено 262 новых случая коронавируса, выздоровели 189 человек, скончались 9 пациентов. Статистика выявленных новых случаев коронавируса по регионам страны:
Тбилиси — 152,
Аджария — 11,
Имерети — 43,
Квемо Картли — 13,
Шида Картли — 15,
Гурия — 1,
Самегрело — Земо Сванети -8,
Кахети — 14,
Мцхета-Мтианети — 4,
Самцхе-Джавахети — 1,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 0.
На данном этапе в стране зафиксировано 3 781 активный случай коронавируса, из них состояние здоровья 287 инфицированных оценивается как тяжелое, на искусственном дыхании находятся 87 пациентов.
В самоизоляции находится 6 677 человек.
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