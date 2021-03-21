

В Грузии от коронавируса умерли еще 9 человек

21.03.2021 12:03





За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 9 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 700 человек.



Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 11 923 теста, выявлено 262 новых случая заражения коронавирусом.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 20 марта, дневной показатель положительности составляет 2.20%, за последние 14 дней - 1.55%, а за 7 дней - 1.63%.



За последние сутки выздоровели 189 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 269 973.



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