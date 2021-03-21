

В Батуми участники акции с социальными требованиями перекрыли дорогу

21.03.2021 15:05





Жители так называемого «города Мечты» — квартала из стихийно возведенных бараков на окраине Батуми, провели очередную протестную акцию, требуя встречи с председателем правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе.



Около сотни граждан перекрыли центральную автомобильную дорогу Хелвачаури-Батуми в районе проспекта Фридона Халваши. Протестующие жаловались на многочисленные социальные проблемы. Они призвали власти установить критерии на получение квартир в жилищном комплексе, который строится на месте бараков. Демонстранты указали, что пока что ни у кого из них нет гарантий того, что их обеспечат жилплощадью в рамках социального проекта.



«Рижвадзе должен представить документы и подписать с каждым из нас договор, что нас удовлетворят жилплощадью. Мы не собираемся прекращать протест», — сказал один из участников акции.



Дорога была перекрыта около часа. Освободить проезжую часть удалось после вмешательства сотрудников патрульной полиции. К настоящему времени протестная акция завершена. По словам организаторов, митинга с аналогичными требованиями они проведут завтра, 22 марта, в 14:00 на улице Багратиони в Батуми.



«Город мечты» возник на территории бывшей российской военной базы близ Батуми в 2012 году, после смены власти в стране. Сюда переехали около 900 семей из высокогорной Аджарии – это эко-мигранты, многодетные семьи, а также беженцы из Абхазии. Они селились в бараках и вагонах, в поселке не было электричества и канализации.



В 2019 году власти пообещали построить на месте бараков жилой комплекс, чтобы переселить туда социально незащищенных граждан. Масштабный социальный проект назвали «Город мечты», на его финансирование из бюджета Аджарии было выделено 38,7 миллиона лари (13,7 миллионов долларов). Строительство началось в феврале 2020 года и должно завершиться к осени.



Протесты жителей барачного поселения, которые хотят получить гарантии, что их не оставят без жилья или денежных компенсаций, в последнее время стали регулярными. Нередко акции сопровождаются задержаниями.



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