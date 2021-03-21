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В Кутаиси прошла акция протеста против повышения цен на топливо


21.03.2021   15:50


В Кутаиси прошла акция протеста водителей против повышения цен на автомобильное топливо.

Водители собрались у Дворца спорта и организовано проехали в центр города.

По мнению организатора митинга, из-за того, что к акции не присоединяется достаточное количество граждан, цена на топливо остается без изменений.

«Это последняя акция, поскольку что люди не выходят на улицы в знак протеста против такого катастрофического роста цен на топливо. Именно поэтому цена на топливо не снижается», — сказал организатор митинга Георгий Лоладзе.

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