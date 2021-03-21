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У администрации правительства «Соцвзрыв» проводит акцию с требованием отмены комендантского часа


21.03.2021   15:56


У администрации правительства Грузии проходит акция с требованием отмены т.н. комендантского часа, организованная движением «Соцвзрыв».

Активисты держат в руках баннеры с надписями: «Отмените комендантский час», «Спасем туризм» и т.д. С этим же требованием завтра они подадут иск в Конституционный суд.

По заявлению представителя «Института свободы» Саломе Хвадагиани, во всякой стране должны быть определены объективные критерии касательно того, в каком случае могут ужесточиться, измениться или смягчиться ограничения, а в Грузии, таких критериев нет.

«Институт свободы» подаст в Конституционный суд коллективный иск «Грузинский народ против правительства Грузии». Мы опротестовываем целый ряд спорных норм как в Административном кодексе, так и в Уголовном кодексе, которыми предполагаются санкции за нарушение правил изоляции и карантина. Также, опротестовываем статьи, по которым парламент передал всю законодательную ответственность правительству. В любой стране должны быть определены объективные критерии касательно того, в каком случае могут ужесточиться, измениться или смягчиться ограничения. У нас таких критериев нет. К примеру, в Германии это зависит от количества инфицированных», - отметила Саломе Хвадагиани.

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