

Сторонники отмены «комендантского часа» готовят иск против правительства Грузии

21.03.2021 18:35





Акция с требованием отмены «комендантского часа» прошла сегодня у администрации правительства Грузии в центре Тбилиси. На митинге собирали подписи под коллективным иском в Конституционный суд (КС) Грузии.



Оспорить ограничения, действующие в стране из-за пандемии коронавируса, планирует неправительственная организация «Институт свободы». В понедельник, 22 марта их юристы направят в КС иск под названием «Народ Грузии против правительства Грузии».



«Мы протестуем против ряда спорных нор как Кодекса об административных правонарушениях, так и Уголовного кодекса, которые предусматривают санкции за нарушение правил изоляции и карантина. Мы также протестуем против статей, согласно которым парламент передал всю законодательную ответственность правительству», — сказала представительница НПО Саломе Хвадагиани.



Сегодняшний митинг организовало движение «Соцвзрыв» — инициативная группа, в которую вошли правозащитники, активисты и рядовые граждане, потерявшие работу из-за ограничений, установленных в Грузии на фоне пандемии.



Участники — около двух десятков человек — держали в руках плакаты с надписями «Отметите комендантский час», «Спасем туризм», «Откройте страну». Они указали, что, несмотря на отмену большинства ковид-ограничений, «комендантский час» по-прежнему серьезно затрудняет работу сферы услуг.



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