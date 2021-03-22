

В Грузии вакциной от коронавируса привились 3 818 сотрудников сектора здравоохранения

22.03.2021 10:24





По данным на 21 марта, в Грузии вакциной от коронавируса привились 3 818 сотрудников сектора здравоохранения.



По информации Национального центра контроля заболеваний, на портале Booking.moh.gov.ge зарегистрировались 5 246 представителей сектора здравоохранения.



Для справки, первая партия вакцины «АстраЗенека» поступила ​​в Грузию 13 марта. Процесс вакцинации против COVID-19 в стране стартовал 15 марта. Первые дозы вакцины в прямом эфире получили сотрудники Национального центра контроля заболеваний, медики ведущих клиник, в том числе министр здравоохранения Аджарии.



Что касается всеобщей вакцинации населения от коронавируса, то пока неизвестно, когда начнется этот процесс в стране.



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