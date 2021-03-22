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В Грузии вакциной от коронавируса привились 3 818 сотрудников сектора здравоохранения
22.03.2021 10:24
По данным на 21 марта, в Грузии вакциной от коронавируса привились 3 818 сотрудников сектора здравоохранения.
По информации Национального центра контроля заболеваний, на портале Booking.moh.gov.ge зарегистрировались 5 246 представителей сектора здравоохранения.
Для справки, первая партия вакцины «АстраЗенека» поступила в Грузию 13 марта. Процесс вакцинации против COVID-19 в стране стартовал 15 марта. Первые дозы вакцины в прямом эфире получили сотрудники Национального центра контроля заболеваний, медики ведущих клиник, в том числе министр здравоохранения Аджарии.
Что касается всеобщей вакцинации населения от коронавируса, то пока неизвестно, когда начнется этот процесс в стране.
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