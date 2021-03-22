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В Грузии выявлено 170 новых случаев коронавируса, выздоровели 396 пациентов
22.03.2021 12:28
В Грузии выявлено 170 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 396 человек. За последние сутки от коронавируса умерли десять пациентов.
За последние 24 часа в стране было проведено 6185 тестов, в том числе 2993 — с экспресс-тестом на антигены и 3192 — с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,75 процента, за последние 14 дней — 1,56 процента, за последние семь дней — 1,72 процента.
Всего в Грузии выявлено 277 650 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 270 369 человек выздоровели и 3710 умерли.
204 человека находятся в режиме карантина, 1460 человек — под наблюдением в стационаре, 173 человека — в ковид-гостинице.
21 марта в Грузии выявлено 262 новых случая коронавируса, выздоровели 189 пациентов.
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