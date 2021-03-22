

Из новых случаев коронавируса 85 выявлено в Тбилиси, 22 - в Имерети и 11 - в Гурии

22.03.2021 12:29





Из 170 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране: 85 случаев выявлено в Тбилиси, в Аджарии — 9, в Имерети — 22, в Квемо Картли — 19, в Шида Картли — 2, в Гурии — 11, в Самегрело — Земо Сванети — 5, в Кахети — 11, в Мцхета-Мтианети — 5, в Самцхе-Джавахети — 1, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 0.



К этому времени есть 3 545 активных случаев инфицирования, из которых 291 человек находится в тяжелом состоянии. На аппарате искусственного дыхания находятся 82 человека.



6 401 человек находятся в самоизоляции.



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