

Семья погибшей в Ахалцихе после вакцинации медсестры наняла адвоката

22.03.2021 12:33

Новости-Грузия



Адвокат семьи погибшей после вакцинации медсестры Меги Бакрадзе приступил к изучению материалов дела, чтобы выяснить, можно ли было ей делать прививку от коронавируса.



Адвокат Вахтанг Барамашвили уже получил документы из Первой университетской клиники Тбилиси, где пациентка скончалась после того, как ее перевезли из Ахалцихе в состоянии комы. Материалы адвокат должен получить и из клиники «Имеди» в Ахалцихе, где проводили вакцинацию медперсонала, после которой Меги Бакрадзе впала в кому.



По словам Барамашвили, родные медсестры предполагают, что медики опоздали с реагированием на аллергическую реакцию.



Семья также требует выяснить, какие препараты назначили 27-летней медсестре до вакцинации и какие таблетки она принимала за день раньше. Причину смерти молодой женщины также изучит альтернативная экспертиза.



«Мы получили материалы, существующие в следственном ведомстве Тбилиси. Пока это только медицинская история из Первой университетской клиники. Эксперты отрасли изучат, и тогда я смогу больше сказать насчет конкретно этой медицинской истории. У семьи есть определенные вопросы. Это касается, в первую очередь, того, должна ли она была вообще вакцинироваться. Насколько правильно управлялся побочный эффект и насколько своевременным он был», — пояснил Барамашвили.



27-летняя медсестра Меги Бакрадзе вместе с еще 15 сотрудниками 18 марта прошла вакцинацию препаратом AstraZeneca в клинике «Имеди» в Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), где она работала. Примерно через полчаса после укола она и впала в кому. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок. Семья скончавшейся пациентки требует установления причины смерти молодой женщины. По их словам, перед вакцинацией она не прошла проверку должным образом. Сестра Меги Бакрадзе считает, что результаты анализы не позволяли проводить вакцинацию.



При этом врачи, которые беседовали с ней перед вакцинацией, сообщили журналистам, что в анамнезе у женщины не было аллергических реакций и она систематически прививалась от гриппа безо всяких негативных последствий.



В клинике утверждают, что оказали неотложную медпомощь на месте, однако снять реакцию не удалось. Она была переведена в реанимационное отделение, где ее интубировали и подключили к аппарату искусственного дыхания. После поступления в Тбилисской университетской клинике у нее остановилось сердце, однако врачам удалось еще несколько часов поддерживать работут организма. 19 марта пациентка скончалась.



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