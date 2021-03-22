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В Грузии от коронавируса умерли десять пациентов
22.03.2021 12:52
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли десять пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3710.
Сегодня COVID-19 подтвердился у 170 человек, выздоровели 396 пациентов.
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