

В прокат вышел последний фильм Зазы Урушадзе «Антон и красная химера»

22.03.2021 13:59





18 марта в украинский прокат вышла историческая драма номинанта "Оскара" и "Золотого глобуса" Зазы Урушадзе "Антон и красная химера". Это последняя работа режиссера. Урушадзе погиб 7 декабря 2019 года. "Антон и красная химера" рассказывает о событиях 100-летней давности на юге Украины. Рассказывает Настоящее время.



Заза Урушадзе родился 30 октября 1966 года в семье советского футбольного голкипера, игрока сборной СССР Рамаза Урушадзе. В 1982-1988 годах учился на режиссерском факультете Тбилисского государственного университета театра и кино им. Шота Руставели. В 2001 году возглавлял экспертную комиссию Грузинского национального киноцентра, в 2002-2004 годах был его директором.



Как режиссер Урушадзе дебютировал в 1998-м с политической драмой "Здесь рассвет", а международная известность пришла к Урушадзе в 2013 году, когда его пятый полный метр, "Мандарины", завоевал приз "За лучшую режиссуру" Варшавского кинофестиваля и был номинирован на "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".



Картина рассказывала о грузино-абхазском конфликте 1992-1993 годов. По стечению обстоятельств два солдата враждующих армий оказываются под одной крышей. Их приютил старик-эстонец. "Мы забываем о том, что все мы люди. Возможно, другого происхождения, из другого государства, другой веры, но всегда – люди. Это главное послание моего фильма – чтобы мы помнили, что самое главное – оставаться человеком", – позже рассказывал Заза Урушадзе.





Сценарий новой картины опирается на биографический роман потомка немецких колонистов из Украины, канадского прозаика Дейла Эйслера "Антон, его друг и русская революция". В работе над книгой Эйслер опирался на воспоминания своей матери. Съемки проходили в Одесской области и в Грузии.



Как и в "Мандаринах", Урушадзе снова обращается к теме отношений между разными этносами на фоне войны. События разворачиваются в 1919 году, во время большевистской агрессии против Украины. Главные герои – десятилетний немец-колонист Антон Беллер (Никита Шланчак – реальный потомок украинских немцев) и его сверстник, еврейский мальчик Яша (Никита Дзяд). На их глазах разгорается вооруженное восстание против большевиков, однако события вокруг себя дети воспринимают как интересную игру, и ничто не может разрушить их дружбу.



Беспощадный комиссар Дора (Татьяна Грачик) грабит и убивает крестьян, казнит отца Антона. Отец Яши лавочник Йозеф (Владимир Левицкий) помогает повстанцам, ведя свою игру с большевиками. Личные истории пересекаются на фоне большой истории ХХ века, выступающей как настоящий Молох – беспощадный и всепроникающий.



Утонченная красота и цветовая насыщенность фильма напоминает полотна Пиросмани, перенесенные на юг Украины. Ландшафты в районе одесского лимана Куяльник завораживают сами по себе; и тем страшнее то, что приходится переживать людям в столь впечатляющих декорациях. Пейзаж становится важнейшим, смыслообразующим, также и спасительным мотивом.



В начале фильма Антон и Яша пытаются понять, на что похожи облака. В конце картины, когда новый террор пришел на украинские земли, уже старик Яша с лагерным номером на руке приносит Антону, ветерану рейхсвера, фотографию все тех же облаков – он сделал ее тогда, страшным летом 1919 года, надеясь, что за облаками видно рай, где живут все погибшие родные.



Красная химера перемалывает судьбы, и противопоставить ей можно лишь вещи намного более давние, нежели идея равенства через кровопролитие: дружбу, милосердие и веру в то, что любовь все-таки сильнее смерти. И эта вера – даже воплощенная в мимолетном снимке – как раз химерой не является.



Фильм планируется к выходу в прокат в 10 странах.



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