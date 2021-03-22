

В Поти две школы перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

22.03.2021 17:17





В городе Поти (регион Самегрело-Земо Сванети) из-за выявленных случаев коронавируса на дистанционный режим обучения перешли две школы, сообщил журналистам директор образовательного ресурс-центра Гоча Коркия.



Коронавирус выявили у учеников публичной школы №3 имени И.Джавахишвили и общеобразовательной школы имени святого Николая.



На дистанционный режим учебы перешли ученики 7 — 12 классов школы №3, а в школе Святого Николая — все классы до 1 апреля.



В школе имени И.Джавахишвили коронавирус выявили у трех учеников, двое из них являются членами одной семьи. Что касается духовной школы, то там коронавирус выявили у одного ученика, однако исходя из того, что он пользовался общим школьным автобусом, в онлайн-режим перешла вся школа.



Еще одна школа Поти — авторская школа-гимназия Тамар Пачулия, продолжает обучение на дистанционном режиме до 1 апреля по просьбе родителей, пояснил Коркия.



В Поти всего 11 государственных и 4 частных школы.



В Грузии за минувшие сутки выявили 170 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 277 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 270 тысяч человек, скончались 3 710 пациентов.



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