

С какого возраста можно проводить вакцинацию среди детей?

22.03.2021 22:40





Возможно, вакцинация против коронавируса начнется среди несовершеннолетних. Об этом заявил педиатр Теймураз Микеладзе.



По его словам, Американская академия педиатрии и компания Moderna проводят совместное исследование по вопросу о возрасте, с которого можно проводить вакцинацию среди детей.



«Исследования ведутся в возрастной группе от 12 до 18 лет, также исследования будут проходить среди детей старше 6 лет.



Это совместное исследование Американской академии педиатрии и компании Moderna, в первую очередь, это будут возрастные группы от 12 до 18 лет», - заявил Теймураз Микеладзе в эфире «Рустави 2».





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