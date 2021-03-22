Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С какого возраста можно проводить вакцинацию среди детей?


22.03.2021   22:40


Возможно, вакцинация против коронавируса начнется среди несовершеннолетних. Об этом заявил педиатр Теймураз Микеладзе.

По его словам, Американская академия педиатрии и компания Moderna проводят совместное исследование по вопросу о возрасте, с которого можно проводить вакцинацию среди детей.

«Исследования ведутся в возрастной группе от 12 до 18 лет, также исследования будут проходить среди детей старше 6 лет.

Это совместное исследование Американской академии педиатрии и компании Moderna, в первую очередь, это будут возрастные группы от 12 до 18 лет», - заявил Теймураз Микеладзе в эфире «Рустави 2».

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна