

TDI: у государства для преодоления расизма нет видения, политики и стратегии

22.03.2021 23:37





21 марта – международный день искоренения расовой дискриминации. Цель этого дня – способствовать культуре толерантности и равенства, искоренение дискриминации и нетерпимости, борьба со стереотипами расовых предрассудков. В связи с международным днем расизма институт разнообразия и толерантности (TDI) распространил заявление.



«Несмотря на важность вопроса и существующие проблемы, у государства для преодоления расизма нет видения, политики и стратегии; в правоохранительных органах нет стратегии борьбы с расизмом и расовым отличием; конкретных мер по преодолению расизма не предусматривает также стратегия и план действий правительства в области прав человека.



Разжиганию в обществе негативного, ксенофобского настроения по отношению к иностранцам и мигрантам также способствует и популистская, ксенофобская, расистская и дискриминационная риторика политиков», - сказано в заявлении.



По данным организации, в Грузии, также, как и в мире, усиливаются расистские, ксенофобские и неофашистские группы, которые нападают на мигрантов, евреев, мусульман, людей разных вероисповеданий и национальностей.



«Например, материалы дела и показания свидетелей показывают, что в 2018 году 25 летний правозащитник Виталий Сафаров был убит именно на почве расовой нетерпимости и антисемитизма. Несмотря на показания свидетелей, которые утверждают, что Сафарова убили, потому что он был евреем, суд не выявил мотива ненависти в деле и признал подсудимых виновными только в групповом убийстве», - сказано в заявлении.



По данным института толерантности и разнообразия также проблематична по отношению к иностранцам и государственная политика – гражданам определенных стран трудно получить вид на жительство в Грузии. «Государство отказывает им в предоставлении вида на жительство, часто по необоснованным, предположительно дискриминационным мотивам».



«Иностранцы, представители стран Азии и Африки, проживающие в Грузии по причине учебы и работы, рассказывают TDI, что иногда они не могут снять квартиру из-за того, что у них другой цвет кожи; случаи расизма часто наблюдаются в общественном транспорте, в университете, при получении услуг в публичном или частном учреждении и т.д.», - говорит организация и указывает на отчет TDI в отношении ситуации прав иностранцев и расовой дискриминации.



Заявление TDI также касается случаев расизма в грузинских учебных пособиях.



«Расизм в Грузии встречается и в грузинских учебных пособиях, например, даны задания и вопросы по характеристике расовой структуры населения, с использованием старых классификаций и описаний. В руководстве по географии можно встретить «негроид», «монголоид» и другие расистские категории. Важно сказать, что изъятие теории о расах и термина «раса» (в смысле классификации людей) необходимо не из-за политических убеждений, а потому, что современная наука отрицает существование различных рас и соглашается, что рас, как отдельных и географически связанных генов, не существует», - сказано в заявлении.





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