

Для участия в Национальных экзаменах в Грузии зарегистрировались 19,2 000 абитуриентов

23.03.2021 09:32





Для участия в Единых национальных экзаменах в Грузии на данный момент зарегистрированы 19,2 тысячи абитуриентов. Об этом сегодня на брифинге сообщила директор Национального центра экзаменов и оценок Софо Горгодзе.



Она напомнила, что до завершения регистрации осталось всего десять дней и призвала абитуриентов к активности: процесс заканчивается в 18:00 31 марта.



Принять участие в грантовом конкурсе выразили около тысяча студентов. Электронную заявку на общий магистерский экзамен заполнили более 3,4 тысячи человек.



Кроме того, 14 тысяч заявок поступило для желающих стать учителем или повысить свою квалификацию педагога.



Регистрация проходит только в электронном формате на сайте online.naec.ge.



Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен (3 доллара). Ту же сумму платят желающие принять участие в грантовом конкурсе студентов.



Регистрация для педагогов-практиков бесплатная, а стоимость регистрации кандидатов на магистра и лиц, желающих стать учителями, составляет 50 лари (15 долларов).



Процесс регистрации пройдет в два этапа. На первом абитуриенты в регистрационной графе должны ввести данные, выбрать экзаменационный город и предметы, которые они будут сдавать. Изменить или добавить предмет, а также сменить язык экзамена, абитуриенты смогут до 18:00 15 апреля.



Чтобы стать студентом в Грузии, следует сдать три обязательных экзамена — грузинский язык и литературу, иностранный язык, и еще один предмет по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет «Общие навыки» абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует конкретный вуз, в который они собираются поступать.



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