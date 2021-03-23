

Дата Ванишвили будет посмертно награжден медалью «За гражданскую самоотверженность»

23.03.2021 10:35





Вопрос о награждении Даты Ванишвили обсуждался сразу после его смерти: по инициативе президента Ванишвили будет посмертно награжден медалью «За гражданскую самоотверженность», — об этом говорится в заявлении пресс-службы по коммуникациям дворца Орбелиани в ответ на видеобращение лидера движения «Для народа» Анны Долидзе, в котором Долидзе призвала президента наградить Дату Ванишвили медалью «За гражданскую самоотверженность».



«Вопрос о награждении Даты Ванишвили обсуждался в администрации президента сразу после его смерти. По инициативе президента Дата Ванишвили будет посмертно награжден медалью «За гражданскую самоотверженность». Церемония награждения состоится 9 апреля во дворце Орбелиани», — говорится в информации пресс-службы дворца Орбелиани.



Дата Ванишвили скончался 19 марта в возрасте 88 лет. 22 марта Ванишвили похоронили на сельском кладбище на оккупированной территории.



В 2011 году представители оккупационного режима установили колючую проволоку возле дома Даты Ванишвили, из-за чего его дом оказался за линией оккупации. Он не покинул дом вместе с супругой. Также отказался от получения т.н. гражданства Южной Осетии.



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