

Гамкрелидзе: Появилась тенденция к ухудшению эпидемиологической ситуации

23.03.2021 13:31





«В последние дни наметилась тенденция к ухудшению эпидситуации», — заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе. Однако, по словам Гамкрелидзе, сегодня динамика смертности позитивная.



Вместе с тем, по словам Гамкрелидзе, необходимо ужесточить контроль за соблюдением рекомендаций.



«На Координационном совете было большое обсуждение, Национальный центр по контролю заболеваний подчеркнул необходимость строгого контроля за соблюдением рекомендаций. Если мы пройдем март и апрель через эпидситуацию примерно такого ранга, то, скорее всего, мы избежим третьей волны. Если у нас будет тенденция к увеличению числа случаев, то есть, если эпидситуация усугубится, нам придется принимать меры по ужесточению. Конечно, в первую очередь следует усилить контроль за исполнением, а затем подумать о других вопросах», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



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