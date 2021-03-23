

У медсестры учреждения исполнения наказаний коронавирус подтвердился после вакцинации

23.03.2021 14:22





У медсестры учреждения исполнения наказаний коронавирус подтвердился после прививки вакциной «АстраЗенека».



Медсестра помещена в Тбилисскую инфекционную больницу. Как заявили «IPN» в клинике, состояние пациентки легкое и у нее отмечается характерная для болезни слабость.



«Пациентка доставлена в инфекционную больницу из региона. Она была вакцинирована. Ее состояние сегодня удовлетворительное, легкое. Анализы в пределах нормы. Согласно компьютерной томографии, повреждение ее легких не составляет и 1 балла. Во время госпитализации у нее отмечалась температура, однако, последние два дня температуры нет. Отмечается характерная для болезни общая слабость, что не тревожно и не проблематично для здоровья пациентки. Она чувствует себя хорошо», - сообщила пресс-служба больницы.



По существующей информации, до вакцинации медсестре сделали тест на коронавирус, однако ответ был отрицательным.



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