|
|
|
У медсестры учреждения исполнения наказаний коронавирус подтвердился после вакцинации
23.03.2021 14:22
У медсестры учреждения исполнения наказаний коронавирус подтвердился после прививки вакциной «АстраЗенека».
Медсестра помещена в Тбилисскую инфекционную больницу. Как заявили «IPN» в клинике, состояние пациентки легкое и у нее отмечается характерная для болезни слабость.
«Пациентка доставлена в инфекционную больницу из региона. Она была вакцинирована. Ее состояние сегодня удовлетворительное, легкое. Анализы в пределах нормы. Согласно компьютерной томографии, повреждение ее легких не составляет и 1 балла. Во время госпитализации у нее отмечалась температура, однако, последние два дня температуры нет. Отмечается характерная для болезни общая слабость, что не тревожно и не проблематично для здоровья пациентки. Она чувствует себя хорошо», - сообщила пресс-служба больницы.
По существующей информации, до вакцинации медсестре сделали тест на коронавирус, однако ответ был отрицательным.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна