

Сейсмолог: оползень пришел в движение - , смещается на 5 см. в день

23.03.2021 14:36





По словам сейсмолога Теи Годоладзе, оползень на холме в районе Вашлиджвари уже пришел в движение и смещается на 5 сантиметров в сутки. По словам Годоладзе, для определения ускорения у них нет специального оборудования, однако этот показатель крайне важен.



«Параметр ускорения важен потому что, если тело оползня ускоряется, это означает, что система запустилась и перейдет от медленного движения к быстрому спуску. Сейчас система движется медленно, по 5 см в день, это тоже довольно много для нас. Необходимо обратить внимание и подготовиться к худшему сценарию, мы должны учитывать любое развитие», — сказала Годоладзе.



Что касается глубины, то, по словам сейсмолога, она по имеющимся данным достигает 18-ти метров. Годоладзе еще раз подчеркнула, что на указанной территории строительные работы проводить было нельзя.



«Такого здесь происходить не должно было, по сути, это рукотворная проблема. Это хрестоматия, это дважды два – четыре. На оползне не должно производиться никаких строительных работ», — сказала она.



Напомним, о развитии оползневых процессов в Тбилиси общественности стало известно на прошлой неделе. На одном из форумов появились кадры съемки с дрона, где видно глубокий разлом на холме в районе озера Лиси. Эксперты в области забили тревогу и начали говорить о неминуемости трагедии. Мэрия пригласила для исследований инженеров-геологов из Германии, которые уже изучают проблему на месте.



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