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Митрополит Дмитрий: Вакцинация – главное оружие в войне с коронавирусом
23.03.2021 14:42
Митрополит епархии Батуми и Лазети, владыка Дмитрий Шиолашвили (он является племянником патриарха Грузии Илии Второго-НГ) вновь напомнил о важности вакцинации как превенции распространения коронавируса.
Митрополит подчеркивает, что «те, кто советует христианам не принимать превентивные меры, ответственны за то, что люди болеют и умирают».
«Пандемия — это война с невидимым врагом, который доводит людей до больницы и до смерти, уничтожает социальные отношения, уменьшает паству церкви, закрывает университеты и школы, создает экономические проблемы.
Одним из главных оружий в этой войне является вакцинация, которая восстанавливает нормальную жизнь общества. Находится в такой войне опаснее, чем возможные побочные эффекты от вакцины. Те, кто советует христианам, не принимать превентивные меры, ответственны за то, что люди болеют и умирают», пишет митрополит Дмитрий.
Митрополит Дмитрий и ранее поддерживал вакцинацию — в январе он говорил об этом во время проповеди на службе в Батумском Кафедральном соборе Пресвятой Богородицы.
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