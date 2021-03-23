

NDI: 44% считают, что Грузия развивается в неверном направлении

23.03.2021 15:03





Согласно опросу Национального демократического института США (NDI) 44% жителей Грузии считают, что страна движется в неверном направлении, 25% граждан довольны курсом страны, а 22% придерживаются мнения, что в Грузии не происходит изменений.



Примечательно, что большинство из тех, кто не является избирателем «Единого Национального движения» или «Грузинской мечты» (48%), считают, что страна движется в неверном направлении.



Следует также отметить, что по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в декабре прошлого года, возросло число тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении.



Опрос был проведен с 17 по 24 февраля в масштабе Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основе телефонных интервью среди взрослого населения страны, по представительной выборке. Средняя погрешность опроса составляет ±1.4%.



По всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) по телефону были опрошены 2024 совершеннолетних граждан, отобранных путем представительной выборки. Средняя погрешность составляет — ±1,4 процента. Исследования проводятся при финансовой поддержке правительства Великобритании (программа UKAid). На месте работами занимается организация CRRC Грузия.



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