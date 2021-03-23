

Опрос: Какой процент населения Грузии (не) желает вакцинироваться и почему

23.03.2021 15:12





Согласно опросу NDI, проведенному в феврале 2021 года, 53 процента респондентов заявили, что не будут делать прививку от коронавируса, 35 процентов говорят, что они будут вакцинированы, если будет такая возможность. При этом 12 процентов отказались ответить не ответили на вопрос о вакцинации.



Опрос показал, что самая частая причина, по которой граждане отказываются от вакцинации, заключается в том, что они не доверяют качеству вакцины (48%), а также считают, что даже без вакцинации пандемию можно победить (20%).



Опрос был проведен с 17 по 24 февраля в масштабе Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основе телефонных интервью среди взрослого населения страны, по представительной выборке. Средняя погрешность опроса составляет ±1.4%.



По всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) по телефону были опрошены 2024 совершеннолетних граждан, отобранных путем представительной выборки. Средняя погрешность составляет — ±1,4 процента. Исследования проводятся при финансовой поддержке правительства Великобритании (программа UKAid). На месте работами занимается организация CRRC Грузия.





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