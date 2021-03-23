

В США состоялась премьера фильма «Грузинский государственный балет сегодня»

23.03.2021 15:44





В Миннеаполисе, США, состоялась премьера документального фильма «Грузинский государственный балет сегодня». Об этом сообщает Тбилисский государственный театр оперы и балета им. Закария Палиашвили.



Фильм был заказан Миннесотским университетом Northrop, режиссером картины является Шалва Шенгели.



Гастроли грузинской балетной труппы, запланированные в университете Northrop на апрель 2020 года, были отменены из-за пандемии коронавируса.



«Northrop рада работать с Грузинским государственным балетом и представлять эту всемирно известную труппу своей аудитории в безопасном формате», — говорится в статье на веб-сайте Университета Миннесоты.



Показ фильма продлится до 28 марта. В заявлении Тбилисского государственного театра оперы и балета им. Закария Палиашвили также говорится, что вскоре картина станет доступна и грузинскому зрителю.





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