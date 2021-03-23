|
|
|
В США состоялась премьера фильма «Грузинский государственный балет сегодня»
23.03.2021 15:44
В Миннеаполисе, США, состоялась премьера документального фильма «Грузинский государственный балет сегодня». Об этом сообщает Тбилисский государственный театр оперы и балета им. Закария Палиашвили.
Фильм был заказан Миннесотским университетом Northrop, режиссером картины является Шалва Шенгели.
Гастроли грузинской балетной труппы, запланированные в университете Northrop на апрель 2020 года, были отменены из-за пандемии коронавируса.
«Northrop рада работать с Грузинским государственным балетом и представлять эту всемирно известную труппу своей аудитории в безопасном формате», — говорится в статье на веб-сайте Университета Миннесоты.
Показ фильма продлится до 28 марта. В заявлении Тбилисского государственного театра оперы и балета им. Закария Палиашвили также говорится, что вскоре картина станет доступна и грузинскому зрителю.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна