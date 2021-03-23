

В Тбилиси продлят время работы муниципального транспорта в день футбольного матча Грузия - Испания

23.03.2021 16:03





«Лица, которые приобретут билеты на футбольный матч между национальными сборными Грузии и Испании, получат разрешение на поездку до 01:00, чтобы иметь возможность вернуться домой после матча во время действия «комендантского часа», — отмечается в решении Межведомственного координационного совета.



Согласно распространенной информации, на матч Грузия-Испания будут допущены 30% зрителей, который состоится 28 марта, с соблюдением дистанции и всех соответствующих стандартов эпидемиологической безопасности.



«Билеты будут продаваться онлайн, и тем, кто купит билеты для посещения матча, будет разрешено передвигаться по городу до 01:00, чтобы они могли вернуться домой после матча в период ограничения на передвижение. 28 марта, в связи с проведением футбольного матча между Грузией и Испанией, метро и автобусы будут работать до 01:00



Кроме того, на 28 марта запланирован матч по регби между Грузией и Румынией, на который будут допущены 30% зрителей при полном соблюдении стандартов эпидемиологической безопасности.



Межведомственный координационный совет призывает болельщиков проявить высокую ответственность и соблюдать все соответствующие регуляции, в том числе в очереди, что будет контролироваться соответствующими ведомствами», — говорится в решении совета.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





