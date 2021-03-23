

ЕС и ЮНИСЕФ объединяют усилия для защиты детей в Грузии

23.03.2021 18:43





Европейский Союз и ЮНИСЕФ запускают в Грузии новый проект «Укрепление систем и услуг по защите детей в Грузии». Его цель – поддержать реализацию недавно принятого Кодекса прав ребенка в Грузии, децентрализовать деятельность власти и информировать население для защиты и уважения прав детей.



Трехлетний проект с бюджетом 2 млн евро будет поддерживать учреждения социальной защиты, В рамках проекта родители узнают о позитивных методах воспитания детей, а сотрудники судебных органов – о том, как правильно обращаться со всеми детьми, включая жертв и свидетелей преступлений, а также детей, разлученных со своими семьями.



«Укрепление систем и услуг по защите детей в Грузии» поможет Национальному агентству по предупреждению преступности и пробации внедрить процедуры для профилактики правонарушений несовершеннолетними, а также создать качественные программы для детей с трудным поведением и участников программ перевоспитания.



Европейский Союз помогает реформировать системы ювенальной юстиции в Грузии с 2009 года.



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