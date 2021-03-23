

NDI: 40% жителей Грузии не поддерживают ни одну политическую партию

23.03.2021 19:52





Американский «Национальный демократический институт» (NDI) опубликовал результаты социологического опроса, проведенного в Грузии в период с 17 по 24 февраля 2021 года. Данные базируются на ответах 2024 человек старше 18-ти лет. Погрешность составляет +/- 1,4%.



Согласно соцопросу, делать вакцину от коронавируса готовы всего 35% жителей Грузии. 53 % прививаться не собираются, 12% пока не решили. На вопрос о причинах отказа от препарата, 48% респондентов ответили, что не доверяют качеству вакцины.



13% заявили, что потеряли работу с началом пандемии, 12% респондентов отметили, что у них сократился доход. 43% респондентов отметили, что не работали до пандемии и до сих пор остаются безработными.



Всего 40% опрошенных получили государственную финансовую помощь в связи с пандемией коронавируса. Для 52% из них этой суммы оказалось недостаточно.



40% жителей Грузии не поддерживают ни одну из политических силы. На вопрос, «какая политическая партия наиболее близка вашим взглядам», 23% респондентов назвали «Грузинскую мечту», 7% — «Единое Национальное движение», 7% — другие партии.



Работу парламента 10-го созыва, где заседают преимущественно депутаты партии власти, 36% опрошенных оценили негативно. Для 14% законодательный орган работает хорошо, а для 38% — средне. 54% жителей Грузии отмечают, что депутаты не учитывают мнение граждан, 37% с ними не согласны.



44% опрошенных считают, что страна развивается в неправильном направлении. Этот показатель возрос на 6% по сравнению с прошлым опросом от декабря 2020-го. 25% отметили, что Грузия движется в направлении правильном, а 22%, что изменений вообще не наблюдается.





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