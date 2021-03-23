

НЦКЗ: Одна из приоритетных групп для вакцинации - население в возрасте 65 лет и старше

23.03.2021 20:14





В Национальном центре по контролю заболеваний заявили, что вакцинация людей в возрасте 65 лет и старше начнется с 25 марта.



«С учетом международных рекомендаций и эпидемиологической специфики, для вакцинации были отобраны целевые популяционные группы, охват которых будет происходить поэтапно.



Одна из приоритетных групп — население в возрасте 65 лет и старше, как группа высокого риска по заболеваемости и смертности от COVID-19.



Для прохождения вакцинации нужно зарегистрироваться на портале booking.moh.gov.ge или позвонить по телефону горячей линии 15 22», — говорится в заявлении Национального центра по контролю заболеваний.



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