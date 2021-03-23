

Анита Рачвелишвили отказалась выступать в Грузии, пока Цулукиани будет возглавлять Минкультуры

23.03.2021 22:43





Всемирно известная грузинская оперная певица, меццо-сопрано Анита Рачвелишвили заявила, что не намерена выступать в Грузии, пока министром культуры, спорта и молодежи является Тея Цулукиани. Так она отреагировала на слова экс-главы Минюста об отношении к инакомыслию.



«Моя нога не ступит на сцену в Грузии до тех пор, пока культурой будет управлять Цулукиани! Продолжайте молчать! Сегодня она уже сообщила всем нам, что мы не можем ничего говорить вопреки ее мыслям, не то…».



Ранее в эфире проправительственного канала Post TV Тея Цулукиани рассказала о работе на новой должности. Министр культуры, в частности, заявила: «Если, к примеру, в театре есть актер, который выражает свое мнение, конечно, я постараюсь понять, откуда возникло их это другое мнение».



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