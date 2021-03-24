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В Грузии отменили ограничение на количество пассажиров в такси
24.03.2021 12:07
В Грузии сегодня отменили запрет на ограничение количества пассажиров в такси категории М1 – до этого в автомобиле могли передвигаться не больше трех человек, включая водителя.
К машинам категории М1 относятся легковые автомобили, которые осуществляют перевозку не более 8 человек, а масса транспортного средства не более трех с половиной тонн.
Соответствующее изменение было внесено 23 марта в постановление правительства Грузии от 23 мая 2020 года «Об утверждении Правил изоляции и карантина». Водитель и пассажиры такси категории M1 должны во время поездки носить маски.
Маски в Грузии все еще обязательны для ношения во всех общественных помещениях и открытых пространствах.
Также сохраняется «комендантский час» – ограничение на передвижение по улицам с 21:00 до 05:00. Штраф для нарушителей составляет 2 тысячи лари (600 долларов).
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