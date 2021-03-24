

В Грузии выявлено 450 новых случаев коронавируса, выздоровели 254 пациента

24.03.2021 12:08





В Грузии выявлено 450 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 254 человека. За последние сутки от коронавируса умерли восемь пациентов.



За последние 24 часа в стране было проведено 23 293 теста, в том числе 13 751 — с экспресс-тестом на антигены и 9 542 с ПЦР- тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,93%, за последние 14 дней — 1,59%, за последние семь дней — 1,92%.



Всего в Грузии выявлено 278 628 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 270 922 человек вылечились и 3722 умерли.



В режиме карантина находятся 265 человек, 1463 человека — под наблюдением в стационаре, 180 человек — в ковид-гостинице.



23 марта в Грузии было выявлено 528 новых случаев коронавируса, 299 пациентов выздоровели.



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