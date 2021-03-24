

Программа вакцинации расширяется

24.03.2021 12:09





Программа вакцинации уже открывается как для медицинского персонала, так для любого гражданина старше 65 лет. Как только «Pfizer» прибудет в страну, в кратчайшие сроки она отразится в системе, и у гражданина появится возможность выбирать между вакцинами «Pfizer» и «Astrazeneca», — об этом заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.



По информации замминистра, лица старше 65 лет смогут зарегистрироваться с 25 марта.



При этом, по словам замминистра здравоохранения, сегодня состоится встреча с представителями тех клиник, которые готовы участвовать в программе вакцинации в будущем.



«На данном этапе в вакцинации будут участвовать до 26 многопрофильных клиник. Сегодня приглашены крупные клиники, которые еще не участвуют в программе, но в будущем, когда нам потребуется расширить программу, эти клиники также готовы организовать соответствующую инфраструктуру для вакцинации. Условия в центрах вакцинации несколько отличаются в отношении вакцины Pfizer. Есть требования к залу ожидания, входу, готовности против шока. В любом учреждении, участвующем в программе вакцинации, есть универсальные требования к противошоковой готовности. Это относится не только к вакцинам jn COVID-19. «Еще одно новшество, которое будет в этих требованиях, — это задержка на 45 минут вместо 30 минут», — заявила Габуния.



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