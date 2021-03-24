

Габуния: Время наблюдения за пациентом после вакцинации увеличивается

24.03.2021 12:35





По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, время наблюдения за пациентом после вакцинации увеличивается с 30 до 45 минут.



Она отметила, что в центрах вакцинации будет мобилизовано не менее трех специализированных бригад, а в случае необходимости в некоторых учреждениях их количество будет увеличено.



«Требования ужесточаются к периоду наблюдения, а также готовности оказать помощь. Любое учреждение, участвующее в программе вакцинации, и не только вакциной от COVID-19, оснащено препаратами против шока. В центрах вакцинации препаратами Pfizer и AstraZeneca будут мобилизованы не менее 3 бригад. Еще одним новшеством в требованиях является увеличение периода ожидания в специальной комнате до 45 минут», - сказала Габуния.



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