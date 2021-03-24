|
|
|
Габуния: Время наблюдения за пациентом после вакцинации увеличивается
24.03.2021 12:35
По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, время наблюдения за пациентом после вакцинации увеличивается с 30 до 45 минут.
Она отметила, что в центрах вакцинации будет мобилизовано не менее трех специализированных бригад, а в случае необходимости в некоторых учреждениях их количество будет увеличено.
«Требования ужесточаются к периоду наблюдения, а также готовности оказать помощь. Любое учреждение, участвующее в программе вакцинации, и не только вакциной от COVID-19, оснащено препаратами против шока. В центрах вакцинации препаратами Pfizer и AstraZeneca будут мобилизованы не менее 3 бригад. Еще одним новшеством в требованиях является увеличение периода ожидания в специальной комнате до 45 минут», - сказала Габуния.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна