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В Грузии три региона могут быть объявлены "красной зоной" из-за коронавируса


24.03.2021   13:00


Три региона с наибольшим распространением коронавируса в Грузии могут быть объявлены "красной зоной", об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, в настоящее время интенсивность заражения наблюдается в районах Гурия, Имерети и Тбилиси: "Я не исключаю, что в этих регионах будут введены ограничения из-за высокого показателя распространения инфекции".

За последние сутки в Грузии больше всего случаев заражения зафиксировано в Тбилиси - 237.

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