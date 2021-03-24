

В Грузии три региона могут быть объявлены "красной зоной" из-за коронавируса

24.03.2021 13:00





Три региона с наибольшим распространением коронавируса в Грузии могут быть объявлены "красной зоной", об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.



По ее словам, в настоящее время интенсивность заражения наблюдается в районах Гурия, Имерети и Тбилиси: "Я не исключаю, что в этих регионах будут введены ограничения из-за высокого показателя распространения инфекции".



За последние сутки в Грузии больше всего случаев заражения зафиксировано в Тбилиси - 237.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





