|
|
|
Время ожидания в комнате задержки после вакцинации увеличивается с 30 до 45 минут
24.03.2021 13:59
По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, время ожидания в специальной комнате после вакцинации как в случае с вакциной «Астразенека», так и «Пфайзер» увеличивается с 30 до 45 минут.
Кроме того, как сообщила журналистам Габуния, в центрах вакцинации будет мобилизовано не менее трех бригад, а в случае большего спроса в конкретных центрах это число увеличится.
«Требования есть в связи с комнатой ожидания, входом, а также противошоковой готовностью. Универсальные требования к противошоковой готовности имеются в любом учреждении, участвующем в программе вакцинации, это касается не только вакцины против Covid-19. Это не новшество для медицинского учреждения. количество бригад, которые должны быть мобилизованы на месте в центрах вакцинации вакцинами «Пфайзер» и «Астразенека», - не менее 3-х. В зависимости от того, каким будет спрос, мы обсудим с учреждениями мобилизацию ими дополнительных бригад, чтобы не создавалось задержек. Еще одним новшеством в требованиях является период задержки после вакцинации в случае обеих вакцин - 45 минут вместо 30», - сообщила Габуния.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна