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Время ожидания в комнате задержки после вакцинации увеличивается с 30 до 45 минут


24.03.2021   13:59


По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, время ожидания в специальной комнате после вакцинации как в случае с вакциной «Астразенека», так и «Пфайзер» увеличивается с 30 до 45 минут.

Кроме того, как сообщила журналистам Габуния, в центрах вакцинации будет мобилизовано не менее трех бригад, а в случае большего спроса в конкретных центрах это число увеличится.

«Требования есть в связи с комнатой ожидания, входом, а также противошоковой готовностью. Универсальные требования к противошоковой готовности имеются в любом учреждении, участвующем в программе вакцинации, это касается не только вакцины против Covid-19. Это не новшество для медицинского учреждения. количество бригад, которые должны быть мобилизованы на месте в центрах вакцинации вакцинами «Пфайзер» и «Астразенека», - не менее 3-х. В зависимости от того, каким будет спрос, мы обсудим с учреждениями мобилизацию ими дополнительных бригад, чтобы не создавалось задержек. Еще одним новшеством в требованиях является период задержки после вакцинации в случае обеих вакцин - 45 минут вместо 30», - сообщила Габуния.

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